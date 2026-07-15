Cagliari madre e figlio trovati morti in un' abitazione | ipotesi doppio decesso naturale

Una donna di 86 anni e suo figlio di 59 anni sono stati trovati morti in un’abitazione a Maracalagonis, in provincia di Cagliari. I corpi sono stati scoperti dai medici del 118 e dai carabinieri. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un doppio decesso naturale. Non sono state riscontrate evidenze di violenza o altre cause esterne. La scena è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Hanno trovato i corpi di entrambi, una donna di 86 anni e suo figlio 59enne, nella loro abitazione di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. A scoprirli i medici del 118 e i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena. Secondo quanto emerso durante il primo sopralluogo delle forze dell'ordine, sui corpi di mamma e figlio non sarebbero stati trovati segni di violenza., Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. Il 59enne sarebbe infatti stato male, non riuscendo a chiamare aiuto. La madre, trovandolo privo di vita, si sarebbe sentita a sua volta male. I carabinieri da un primo sopralluogo non hanno riscontrato elementi che possano ricondurre a una aggressione: nessun segno di intrusione o scasso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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