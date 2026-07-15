Doveroso provarci La sinistra difende i deputati nominati

Da ilgiornale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Filini, a Montecitorio, ha dichiarato che la sinistra difende i deputati nominati, ammettendo l’amarezza per un colpo subito. Ha aggiunto che, nonostante la caduta, il gruppo si è rapidamente rialzato.

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Scuote la testa Francesco Filini a Montecitorio. E ammette: «L’amarezza c’è, abbiamo subìto un colpo. Siamo scivolati al tappetto ma ci siamo tirati immediatamente in piedi. E siamo convinti che vinceremo le elezioni». Il deputato romano, responsabile del programma di Fratelli d’Italia, è una delle voci più ascoltate del partito. Riflessivo e di poche parole, è una sorta di cardinale autorevole che compare sempre dietro le grandi scelte. E non ha problemi a mettere la faccia in una giornata parlamentare che segna un pesante incidente di percorso. E sdrammatizza. «Oggi sono un po’ colorato» sorride mentre si osserva un ardito spezzato variopinto: giacca blu chiaro, camicia a righe, cravatta rosa e pantaloni verdi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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