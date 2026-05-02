Il Comune di Arezzo ha annunciato una novità nel procedimento di nomina dei dirigenti pubblici. Per evitare contestazioni legate alle nomine di fine mandato, si procederà con la nomina anche delle figure che saranno successivamente sostituite, rendendo il processo più trasparente e pronto alle eventuali revoche future. La novità riguarda sia le nomine attuali sia i futuri incarichi, con l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative.

AREZZO – Per evitare polemiche sulle nomine di fine mandato, il Comune di Arezzo ha deciso di innovare il processo amministrativo introducendo un sistema più moderno: nominare direttamente anche le persone che verranno sostituite. La strategia, spiegano da Palazzo, permette di “risparmiare tempo dopo le elezioni” e garantire una transizione fluida tra incarichi assegnati, confermati e simbolicamente già tolti. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha respinto le accuse del Partito Democratico, che parlava di blitz: “Non è un blitz, è pianificazione. Abbiamo condiviso tutto, anche l’eventuale imbarazzo futuro”. Secondo il primo cittadino, infatti, gran parte dei nominati sarebbe già pronta a lasciare l’incarico: “Abbiamo scelto persone disponibili, flessibili e soprattutto reversibili”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, nominati anche i futuri ex nominati: “Così siamo già pronti a revocarli”

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