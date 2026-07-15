Doveri d’estate

Uno studio sul cosiddetto “paradosso della crema solare” mette in discussione l’efficacia di applicarla in modo continuativo durante l’estate. Secondo la ricerca, l’uso eccessivo di creme può ridurre la produzione di vitamina D e offrire una falsa sensazione di protezione. Questa scoperta ha suscitato reazioni tra esperti e consumatori, portando a considerare approcci più equilibrati per l’esposizione al sole. La discussione riguarda anche le raccomandazioni sulla protezione e il modo migliore di prendersi cura della pelle durante i mesi caldi.

Estati intere a imbalsamarci sotto strati di crema, poi arriva lo studio sul “paradosso della crema solare” e viene voglia di andare in letargo fino a Natale. Usare la protezione raddoppia il rischio di un tumore della pelle perché ci si sente al sicuro e invece non lo si è del tutto. Aspetti l’estate tutto l’anno cantava Celentano, ma se per lui il pomeriggio era troppo lungo e azzurro, per noi le giornate sono prove di sopravvivenza e la stagione della libertà è una gimkana tra i doveri. Indossare camicie a maniche lunghe in cotone, nascondersi dietro occhiali da sole come Macron e cappelli stile Melania Trump. Accendere l’aria condizionata richiede una laurea in fisica per calcolare la differenza tra temperatura reale, percepita e desiderata e considerare il tasso di umidità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Mi odierai per questo, ma io e te ci siamo lasciati.

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