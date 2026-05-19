Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi dell’istituto comprensivo di Misano Adriatico è stato istituito con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado nella vita amministrativa locale. Attraverso incontri e attività, i giovani partecipano alla discussione di questioni che riguardano la comunità, imparando a conoscere meglio i propri diritti e doveri. Le proposte formulate vengono poi trasformate in progetti concreti che coinvolgono gli studenti stessi.

Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (Ccrr) dell’Ic di Misano Adriatico ha la finalità di avvicinare i giovani studenti alla vita politica della propria città, trasformando in progetti reali le loro idee per la comunità. Noi studenti che ne facciamo parte siamo stati eletti fra tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, presentando, in un programma elettorale, le motivazioni della candidatura e i progetti di miglioramento da attuare. Insieme ai nostri docenti ci riuniamo periodicamente per discutere di legalità, scuola, volontariato, ambiente e proporre idee all’amministrazione comunale "adulta" per progetti concreti di prevenzione e risoluzione delle criticità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Ccrr permette di conoscere meglio diritti e doveri

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