la retorica dei doveri a senso unico deve finire

Da Lampedusa, il Papa ha criticato l'Europa per la gestione dei migranti, affermando che il continente, a causa della sua posizione geografica e del passato, deve fare di più. Ha denunciato una visione dei doveri unilaterale, sottolineando che le responsabilità devono essere condivise e che le politiche devono cambiare. Nessuna proposta concreta è stata fatta, solo un richiamo a un impegno più attivo.

Da Lampedusa, luogo simbolo dell'immigrazione di massa diretta in Europa, papa Leone ha ruggito contro un vecchio continente che, a suo dire, per posizione geografica e fulgido passato, avrebbe la responsabilità di fare di più per i migranti, vittime di scelte prese e di scelte mancate. Bel discorso stucchevole da pontefice, nulla da ridire. I luoghi comuni e le banalità tipiche ci sono tutti, forse li impone in qualche modo il ruolo. E lo affermo con grande rispetto ma pure con un dispiacere che non riesco a nascondere, perché, ogni santissima volta che il tema dell'immigrazione torna al centro del dibattito, sembra che esista una sola parola consentita: responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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