Dov’era quella mattina Garlasco l’intercettazione su Andrea Sempio e la mattina del delitto

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, le indagini sono state riaperte dalla Procura di Pavia. Una intercettazione risalente alla mattina dell’omicidio coinvolge Andrea Sempio, senza ulteriori dettagli sulle sue dichiarazioni o sul contenuto. Il caso di Chiara Poggi, considerato ormai chiuso, torna così sotto i riflettori. La riapertura delle indagini ha riacceso l’interesse pubblico e mediatico sul caso, ancora oggi oggetto di discussione.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi continua a monopolizzare il dibattito pubblico. Quello che sembrava un caso ormai chiuso è tornato al centro dell’attenzione dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia. La nuova inchiesta ha riportato sotto i riflettori nomi già noti, documenti dimenticati e intercettazioni che stanno alimentando interrogativi sempre più insistenti. Ogni nuovo elemento viene analizzato nei minimi dettagli, mentre l’opinione pubblica si divide tra chi ritiene che la verità sia già stata scritta e chi, invece, pensa che ci siano ancora molte zone d’ombra. >> Garlasco,... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Delitto Garlasco, le intercettazioni su Sempio - 1mattina News 07/05/2026

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