Era con me Garlasco al Tg1 la testimonianza su Andrea Sempio la mattina del delitto

Un nuovo elemento si aggiunge alle indagini sul caso Garlasco, con una testimonianza proveniente dal Tg1 riguardante la mattina del delitto. La persona intervistata afferma di aver visto la vittima con un’altra persona quel giorno. Le autorità giudiziarie stanno analizzando questa dichiarazione nel quadro delle indagini in corso, che coinvolgono diverse piste e approfondimenti. La vicenda rimane sotto attenzione, mentre si attendono eventuali sviluppi e risposte ufficiali sulla dinamica e i soggetti coinvolti.

Il caso Garlasco continua a muoversi tra nuove piste investigative e vecchie certezze giudiziarie che sembravano ormai consolidate. A distanza di quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, il nome di Andrea Sempio torna al centro della scena, riaprendo interrogativi che non hanno mai smesso davvero di agitare l’opinione pubblica. Il delitto, tra i più discussi della cronaca italiana, sembra oggi vivere una nuova fase, carica di tensioni e contrapposizioni. >> Follia del famoso attore italiano, auto distrutte e choc con la polizia: arrestato. Cosa è successo Negli ultimi mesi, infatti, la Procura di Pavia ha deciso di riaccendere i riflettori su un’indagine già archiviata in passato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Delitto Garlasco, le intercettazioni su Sempio - 1mattina News 07/05/2026

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