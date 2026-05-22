Garlasco il padre di Sempio rompe il silenzio | Andrea era a casa con me quella mattina
Il padre di Andrea Sempio ha affermato che suo figlio era a casa con lui la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi. Questa dichiarazione arriva in un momento in cui l’inchiesta si intreccia con nuove denunce e tensioni legate al caso di Garlasco. La posizione del padre di Sempio si aggiunge alle testimonianze raccolte dagli inquirenti, mentre proseguono le verifiche sulle ore e i movimenti delle persone coinvolte. Non sono stati ancora emessi provvedimenti ufficiali o nuove misure restrittive in merito.
Il padre di Andrea Sempio torna a difendere il figlio sul caso Garlasco, intanto nuove tensioni e denunce incrociano l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi”. Con voce ferma, davanti ai giornalisti radunati fuori dalla sua abitazione di via Canova,Giuseppe Sempiotorna a difendere pubblicamente il figlio Andrea,nuovamente al centro dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. E rilancia quella che da anni è la versione della famiglia, affermando che quel giorno, Andrea, era a casa col padre. Le parole del padre arrivano in uno dei momenti più delicati della nuova fase investigativa aperta dalla Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Garlasco, il padre di Sempio rompe il silenzio
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