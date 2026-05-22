Garlasco il padre di Sempio rompe il silenzio | Andrea era a casa con me quella mattina

Il padre di Andrea Sempio ha affermato che suo figlio era a casa con lui la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi. Questa dichiarazione arriva in un momento in cui l’inchiesta si intreccia con nuove denunce e tensioni legate al caso di Garlasco. La posizione del padre di Sempio si aggiunge alle testimonianze raccolte dagli inquirenti, mentre proseguono le verifiche sulle ore e i movimenti delle persone coinvolte. Non sono stati ancora emessi provvedimenti ufficiali o nuove misure restrittive in merito.

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