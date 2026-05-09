Dove vedere in tv Pellegrino-Fils ATP Roma 2026 | orario programma streaming

In attesa del match tra Pellegrino e Fils all’ATP Roma 2026, si conoscono già orario, programma e modalità di streaming. L’incontro rappresenta un’opportunità per osservare da vicino uno dei giocatori più in forma del circuito, reduce da sole sconfitte contro Jannik Sinner nelle ultime settimane. La sfida si svolgerà in una cornice di grande rilievo, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

Vivere, senza alcuna pressione di sorta, una prestigiosa occasione di crescita al cospetto di uno dei giocatori più forti del circuito che nelle ultime settimane ha perso solamente contro Jannik Sinner. Nel secondo turno degli Internazionali d’Italia Andrea Pellegrino, giocatore proveniente dalle qualificazioni, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 15. Il match sarà il quinto in programma sulla BNP Paribas e chiuderà un programma che inizierà alle 11:00. Il giocatore pugliese ha guadagnato il pass per il prestigioso appuntamento grazie al successo in rimonta ottenuto al primo turno sul connazionale Luca Nardi. Pellegrino...🔗 Leggi su Oasport.it

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