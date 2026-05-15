Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Shanghai | orari programma streaming

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Diamond League 2026 si tiene quest'anno a Shanghai, con diverse discipline di atletica in programma. Gli appuntamenti principali vengono trasmessi in diretta televisiva e anche in streaming online. Gli orari delle gare variano nel corso della giornata, con alcune competizioni che iniziano al mattino e altre nel pomeriggio o sera. Il programma comprende sfilate di atleti di livello mondiale e si svolge in vari momenti della giornata, offrendo più opportunità di visione per gli spettatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Diamond League 2026, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica all’aperto, incomincerà sabato 16 maggio: sarà Shanghai (Cina) a ospitare la prima tappa, dopo che settimana scorsa si era resa necessaria la cancellazione della prova di Doha a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. Si preannuncia grande spettacolo in terra asiatica, con tante stelle del panorama mondiale che si affronteranno a viso aperto in uno dei primi grandi appuntamenti di questa annata agonistica. Si incomincerà alle ore 11.19 italiane con il salto in lungo maschile (prova che non assegna però punti): riflettori puntati su Mattia Furlani, che si presenterà all’appuntamento da Campione del Mondo in carica e che inseguirà immediatamente un riscontro tecnico di ottima caratura tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv la diamond league di atletica a shanghai orari programma streaming
© Oasport.it - Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Shanghai: orari, programma, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Dove vedere in tv Zaynab Dosso oggi, Mondiali indoor atletica 2026: orari batterie, semifinali e finale, programma, streamingDopo il bronzo di Glasgow 2024 e l’argento di Nanchino 2025, Zaynab Dosso spera di continuare la sua progressione ai Campionati Mondiali indoor di...

F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streamingA pochi giorni dal debutto stagionale di Melbourne, in Australia, è arrivato il momento di scendere di nuovo in pista per i protagonisti...

Diamond League 2026 a Shanghai: italiani e italiane in gara, programma e dove vedere la tappa inaugurale · AtleticaDove vedere la Diamond League 2026 a Shanghai in diretta tv e streaming I meeting di atletica della Diamond League 2026 sono trasmessi in Italia in diretta tv in chiaro sui canali Rai, via satellite ... olympics.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web