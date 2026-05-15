La Diamond League 2026 si tiene quest'anno a Shanghai, con diverse discipline di atletica in programma. Gli appuntamenti principali vengono trasmessi in diretta televisiva e anche in streaming online. Gli orari delle gare variano nel corso della giornata, con alcune competizioni che iniziano al mattino e altre nel pomeriggio o sera. Il programma comprende sfilate di atleti di livello mondiale e si svolge in vari momenti della giornata, offrendo più opportunità di visione per gli spettatori.

La Diamond League 2026, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica all’aperto, incomincerà sabato 16 maggio: sarà Shanghai (Cina) a ospitare la prima tappa, dopo che settimana scorsa si era resa necessaria la cancellazione della prova di Doha a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. Si preannuncia grande spettacolo in terra asiatica, con tante stelle del panorama mondiale che si affronteranno a viso aperto in uno dei primi grandi appuntamenti di questa annata agonistica. Si incomincerà alle ore 11.19 italiane con il salto in lungo maschile (prova che non assegna però punti): riflettori puntati su Mattia Furlani, che si presenterà all’appuntamento da Campione del Mondo in carica e che inseguirà immediatamente un riscontro tecnico di ottima caratura tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Shanghai: orari, programma, streaming

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