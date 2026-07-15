Dove vedere in tv Cobolli-Burruchaga oggi ATP Umago 2026 | orario programma streaming

Nel torneo ATP 250 di Umago 2026, Flavio Cobolli, testa di serie numero uno, entra in gioco negli ottavi di finale. Il tennista italiano, esentato dal primo turno, affronterà l’argentino Roman Andres Burruchaga sulla terra battuta outdoor croata. La partita si svolgerà oggi, con orario e modalità di visione ancora da definire. Sono previste opzioni di streaming e trasmissioni televisive per seguire l’incontro.

Nell’ ATP 250 di Umago 2026 è il momento del numero 1 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli: sulla terra battuta outdoor croata il tennista azzurro, esentato dal primo turno, sarà chiamato a fronteggiare negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile l’argentino Roman Andres Burruchaga. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BURRUCHAGA (NON PRIMA DELLE 18.00) Il match degli ottavi di finale che vedrà protagonisti l’italiano e l’argentino sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 16.00 di domani, mercoledì 15 luglio, sul Goran Ivanisevic Stadium: il match in ogni caso non si giocherà prima delle ore 18.00. La sfida che vedrà... 🔗 Leggi su Oasport.it

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