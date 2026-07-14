Dove vedere in tv Cobolli-Burruchaga ATP Umago 2026 | orario programma streaming

Nel torneo ATP 250 di Umago 2026, il numero uno del seeding, il tennista italiano, non ha disputato il primo turno e si prepara ad affrontare negli ottavi di finale l’argentino. L’incontro si giocherà sulla terra battuta outdoor in Croazia. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e disponibili in streaming, con orari e programma già annunciati.

Nell’ ATP 250 di Umago 2026 è il momento del numero 1 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli: sulla terra battuta outdoor croata il tennista azzurro, esentato dal primo turno, sarà chiamato a fronteggiare negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile l’argentino Roman Andres Burruchaga. Il match degli ottavi di finale che vedrà protagonisti l’italiano e l’argentino sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 16.00 di domani, mercoledì 15 luglio, sul Goran Ivanisevic Stadium: il match in ogni caso non si giocherà prima delle ore 18.00. La sfida che vedrà protagonisti Flavio Cobolli e l’argentino Roman Andres Burruchaga... 🔗 Leggi su Oasport.it

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