Dove non mi hai portata | al via le riprese del film di Daniele Luchetti con Margherita Buy

Da universalmovies.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cinema italiano d’autore torna a confrontarsi con la grande letteratura contemporanea. Sono ufficialmente iniziate le riprese di Dove non mi hai portata, la nuova pellicola diretta da Daniele Luchetti (Mio fratello è figlio unico, Lacci). Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Maria Grazia Calandrone, edito da Giulio Einaudi Editore e arrivato tra i finalisti del prestigioso Premio Strega 2023. La trama si snoda su un doppio binario temporale, unendo il dramma storico alla ricerca intima e personale. La vicenda prende il via a Roma nel 1965, quando una bambina di pochi mesi viene ritrovata abbandonata su una coperta a quadretti a Villa Borghese, un evento che scuote profondamente l’opinione pubblica dell’epoca. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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