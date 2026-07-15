Il cinema italiano d’autore torna a confrontarsi con la grande letteratura contemporanea. Sono ufficialmente iniziate le riprese di Dove non mi hai portata, la nuova pellicola diretta da Daniele Luchetti (Mio fratello è figlio unico, Lacci). Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Maria Grazia Calandrone, edito da Giulio Einaudi Editore e arrivato tra i finalisti del prestigioso Premio Strega 2023. La trama si snoda su un doppio binario temporale, unendo il dramma storico alla ricerca intima e personale. La vicenda prende il via a Roma nel 1965, quando una bambina di pochi mesi viene ritrovata abbandonata su una coperta a quadretti a Villa Borghese, un evento che scuote profondamente l’opinione pubblica dell’epoca. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dove non mi hai portata: al via le riprese del film di Daniele Luchetti con Margherita Buy

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A Tocco da Casauria sarà girato il nuovo film di Daniele LuchettiA Tocco da Casauria sono in programma le riprese del nuovo film di Daniele Luchetti, intitolato “Dove non mi hai portata”.

Temi più discussi: Daniele Luchetti sul set per il nuovo film Dove non mi hai portata; ‘Dove non mi hai portata’, il nuovo film di Daniele Luchetti fa tappa tra Gorizia e Torviscosa; Daniele Luchetti gira Dove non mi hai portata , con Tecla Insolia e Margherita Buy; Daniele Luchetti gira ‘Dove non mi hai portata’.

Sono state rilasciate le prime immagini di Dove non mi hai portata, il nuovo film di Daniele Luchetti tratto dall'omonimo romanzo di Maria Grazia Calandrone. Nel cast Tecla Insolia, Margherita Buy, Marcello Fonte, Sara Ciocca, Alessandro Preziosi, Francesca x.com

Daniele Luchetti torna sul set: al via le riprese di Dove non mi hai portataSono ufficialmente iniziate le riprese di Dove non mi hai portata, il nuovo film diretto da Daniele Luchetti, tratto dall'omonimo romanzo di Maria Grazia Calandrone, finalista al Premio Strega 2023. corrieredellosport.it

Daniele Luchetti torna al cinema con Dove non mi hai portata: iniziate le riprese del nuovo film tratto dal romanzo di Maria Grazia CalandroneScopri tutto su Dove non mi hai portata, il nuovo film di Daniele Luchetti tratto dal romanzo di Maria Grazia Calandrone: cast, trama e dettagli sulle riprese. cinefilos.it