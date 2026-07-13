Sono iniziate le riprese di Dove non mi hai portata, il nuovo film diretto da Daniele Luchetti e tratto dall’omonimo romanzo di Maria Grazia Calandrone, finalista al Premio Strega 2023. Nel cast figurano Tecla Insolia, Margherita Buy, Alessandro Preziosi, Marcello Fonte, Nicola Rignanese, Sara Ciocca, Chiara Bersani e Francesca De Sapio. Le lavorazioni si svolgeranno tra Roma, Milano, l’Abruzzo e il Friuli Venezia Giulia. Il film è prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, in coproduzione con Vision Distribution e la società spagnola BTeam Prods. L’uscita nelle sale italiane è affidata a Vision Distribution, che curerà anche la distribuzione internazionale insieme a Fandango Sales, mentre i diritti per la Francia saranno gestiti in esclusiva da Fandango Sales. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Al via le riprese di Dove non mi hai portata, il nuovo film di Daniele Luchetti

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