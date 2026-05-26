A Tocco da Casauria sarà girato il nuovo film di Daniele Luchetti

A Tocco da Casauria sono in programma le riprese del nuovo film di Daniele Luchetti, intitolato “Dove non mi hai portata”. Le riprese si svolgeranno tra giugno e luglio 2026. La produzione ha scelto questa località per girare alcune scene del film, che vedrà coinvolti attori e tecnici sul territorio locale. La presenza delle troupe cinematografiche interesserà diverse aree del paese durante il periodo indicato.

Il cinema torna a esplorare l’Abruzzo e questa volta lo farà a Tocco da Casauria dove, tra giugno e luglio 2026, si terranno le riprese del nuovo film di Daniele Luchetti, intitolato “Dove non mi hai portata”.Le scene saranno ambientate negli anni Sessanta, motivo per cui sono stati effettuati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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A Tocco da Casauria il casting del nuovo film di Daniele Luchetti x.com

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