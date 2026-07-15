Dott Antonio Di Vincenzo Rotazione delle protesi anatomiche al seno | cosa dice la ricerca scientifica

Uno studio scientifico pubblicato sul sito del Dott. Antonio Di Vincenzo analizza la rotazione delle protesi anatomiche al seno. La ricerca fornisce dati sulla probabilità e sui effetti di questa complicanza, senza approfondire cause o soluzioni specifiche. La pubblicazione si concentra sull’analisi dei risultati clinici e statistici relativi a questa problematica, offrendo un quadro dettagliato e aggiornato sulla questione.

. È stato pubblicato un approfondimento sul tema della rotazione delle protesi anatomiche sul sito del Dott. Antonio Di Vincenzo, disponibile qui: Rotazione delle protesi anatomiche al seno: uno studio scientifico fa chiarezza. Per molti anni questo aspetto è stato oggetto di dibattito, tanto che alcuni specialisti hanno preferito ricorrere alle protesi rotonde proprio per evitare questa eventualità. Tuttavia, negli ultimi anni la ricerca scientifica ha fornito dati molto più precisi, consentendo di valutare il rischio reale sulla base di ampie casistiche cliniche. Uno degli studi più importanti pubblicati sull’argomento è apparso nel giugno 2017 sulla rivista internazionale Plastic and Reconstructive Surgery, una delle pubblicazioni scientifiche più autorevoli nel campo della chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. 🔗 Leggi su Citypescara.com

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