Aiuto mi si è rotta la protesi al seno

Huda Kattan, fondatrice di Huda Beauty, ha comunicato di aver subito un danno alla sua protesi al seno. La influencer ha spiegato di aver riscontrato un problema con la protesi, senza fornire dettagli specifici sulla natura del guasto. La notizia è stata condivisa sui suoi canali social. Non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o interventi medici successivi.

«Ho iniziato a sentire dolore e ho scoperto che i miei impianti si erano rotti. Mi sento fortunata per essermene accorta perché poteva andare molto peggio, c'era un sacco di liquido infiammatorio ed era iniziata un'infezione. Se avete degli impianti, ricordatevi che non sono fatti per durare per sempre. Bisogna controllarli regolarmente e la maggior parte delle volte vanno rifatti intorno al traguardo dei 10 anni. Io lo sapevo ma ho ritardato il controllo. Non aspettate il dolore, non rimandate». Ma trascurare le protesi può davvero portare ad epiloghi di questo tipo? E cosa si deve fare se ci si accorge che qualcosa non va? Lo abbiamo chiesto al chirurgo plastico Sergio Marlino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Si Sente La Protesi Cosa Aspettarsi Dopo Una Mastoplastica Additiva

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