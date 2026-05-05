Il freno nascosto del cancro al seno | cosa ha scoperto la ricerca italiana

Recenti studi italiani hanno approfondito il passaggio di un tumore al seno da una massa circoscritta a una condizione che può diffondersi in altre parti del corpo. La ricerca si concentra su alcuni meccanismi biologici che attivano questa trasformazione, evidenziando come certi segnali molecolari possano favorire la diffusione tumorale. Questi risultati contribuiscono a capire meglio quando un tumore può diventare un rischio più ampio, oltre la massa iniziale.

C'è un momento preciso in cui un tumore smette di essere una massa localizzata e diventa un pericolo sistemico. È quando le sue cellule imparano a muoversi, a infiltrarsi nei tessuti circostanti, a colonizzare organi lontani. Ed è proprio in questo meccanismo di invasione, che che un gruppo di ricercatori italiani ha trovato qualcosa di importante. A marzo 2026, sulla rivista scientifica Cell Death & Disease, il team del CNR-IEOMI di Napoli, l'Istituto degli endotipi in oncologia, metabolismo e immunologia del Consiglio nazionale delle ricerche, ha pubblicato uno studio che identifica per la prima volta una funzione inedita di una proteina chiamata Shp1.🔗 Leggi su Iltempo.it

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