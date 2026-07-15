Dormire tra le vigne | 30 tenute vinicole per un weekend d' amore
Venti aziende vinicole hanno aperto le loro porte per un weekend dedicato al soggiorno tra le vigne. Le strutture offrono alloggi nelle tenute, con possibilità di degustazioni di vini e pasti preparati con prodotti locali. L'iniziativa permette ai visitatori di trascorrere il fine settimana immersi nel paesaggio agricolo, tra visite alle cantine e momenti di relax nei vigneti. L'evento si svolge in diverse regioni e dura un fine settimana.
Bellezza, buon cibo e buon bere. Ecco le migliori aziende vinicole per passare un weekend indimenticabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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