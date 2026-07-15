Venti aziende vinicole hanno aperto le loro porte per un weekend dedicato al soggiorno tra le vigne. Le strutture offrono alloggi nelle tenute, con possibilità di degustazioni di vini e pasti preparati con prodotti locali. L'iniziativa permette ai visitatori di trascorrere il fine settimana immersi nel paesaggio agricolo, tra visite alle cantine e momenti di relax nei vigneti. L'evento si svolge in diverse regioni e dura un fine settimana.

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© Vanityfair.it - Dormire tra le vigne: 30 tenute vinicole per un weekend d'amore

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