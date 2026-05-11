Pony Endurance tra le vigne del Brunello

Nel cuore delle vigne di Montalcino si è svolto il Campionato nazionale Pony Endurance, una competizione dedicata a amazzoni e cavalieri in miniatura. La gara ha visto la partecipazione di diverse categorie, con giovani atleti che si sono sfidati in percorsi pensati appositamente per i pony. L’evento ha attirato pubblico e appassionati, offrendo uno sguardo su una disciplina equestre praticata anche tra i più piccoli.

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Tra le vigne di Montalcino è andato in scena il Campionato nazionale Pony Endurance: tante le categorie per amazzoni e cavalieri in miniatura. La più impegnativa, che ha decretato il titolo nazionale, è stata la Pony Elite. Gloria anche per un’amazzone senese, Asia Petrini. Quindici i binomi alla partenza su un percorso di 9 km. Sul podio tre amazzoni: oro e argento alle umbre Vittoria Monetti con Ringo e Maria Giulia Mori Ceccarelli su Burgesu, bronzo per Allyson Pettai su Natrix Maura. La categoria Criterium Pony su una distanza di 6 km ha visto invece un podio tutto laziale: oro a Katlyn Pettai su Natrix Maura, argento Emily Del Vecchio su Zeus, bronzo per Penelope Farinacci su Saraceno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pony Endurance tra le vigne del Brunello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rosso Rubino, racconti tra vigne e cantine attraversando le Terre del SorbaraIl Comune di Bomporto presenta la XIX edizione di Rosso Rubino Lambrusco Wine Festival, un itinerario che attraversa le Terre del Sorbara e che... Leggi anche: Bari, tre pony e un asino camminano in strada tra le auto Argomenti più discussi: Pony Endurance tra le vigne del Brunello; Endurance: a Montalcino in palio i titoli nazionali 2026; Campionato di Endurance con 323 cavalli al via.