Oggi si è verificato uno sciopero dei treni che ha coinvolto i sindacati di base. La protesta, durata 23 ore, ha causato possibili disagi per pendolari e viaggiatori. Nonostante la revoca della mobilitazione annunciata dai sindacati confederali, la circolazione ferroviaria potrebbe essere ancora compromessa. La giornata si presenta difficile per chi deve spostarsi in treno, con potenziali interruzioni e ritardi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Confermato lo sciopero dei sindacati di base. Nonostante la revoca della mobilitazione proclamata dai sindacati confederali, la giornata di oggi resta a rischio per chi viaggia in treno. È infatti confermato lo sciopero nazionale del personale ferroviario indetto dai sindacati di base, con una durata complessiva di 23 ore, dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno. Restano comunque operative le fasce di garanzia previste per il trasporto regionale, che assicurano la circolazione dei convogli nelle ore comprese tra le 6 e le 9 del mattino e tra le 18 e le 21 della sera. Quali aziende ferroviarie sono coinvolte. La protesta interessa il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato, di Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e delle principali imprese ferroviarie private, compresa Italo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Sciopero dei treni, giornata difficile per pendolari e viaggiatori: stop di 23 ore e possibili disagi

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SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE, TRASPORTI A RISCHIO: TRENI, DISAGI E SERVIZI RIDOTTI

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