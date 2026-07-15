Oggi si celebra il doppio anniversario di Egilio Filippi e della sua azienda. La ricorrenza segna un traguardo importante, rappresentando un punto di continuità tra passato e presente. La data viene festeggiata come simbolo di tradizione e di presenza duratura nel tempo, mantenendo vivo il legame tra le diverse generazioni. L'evento ha coinvolto la comunità locale, che ha partecipato alle celebrazioni.

C’è un momento, nella storia di un borgo in cui il tempo sembra fermarsi. Succede quando un anniversario non è solo una data ma un ponte tra generazioni, un gesto di continuità, un modo per dire che ciò che è stato continua a vivere. A Pontremoli, quel momento è arrivato con una doppia ricorrenza: i 74 anni di attività della ditta Filippi e gli 80 anni del suo titolare, Egilio, uomo che ha attraversato quasi un secolo di trasformazioni tenendo sempre lo sguardo rivolto avanti. La storia comincia molto prima di lui, con Luigi Filippi, originario di Mulazzo, che negli anni del dopoguerra parte da Pontremoli verso il Nord Italia come ambulante. Nella sua gerla ci sono oggetti semplici, essenziali: chiodi per ferrare i cavalli, pietre per affilare le lame, quelle ‘code’ che un tempo vendevano anche i librai itineranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Doppio anniversario da festeggiare per Egilio Filippi e la sua azienda

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