Atm spegne sei candeline bus gratuiti il primo giugno per festeggiare l' anniversario

Il 1° giugno, l’Atm Spa Messina compie sei anni e per celebrare l’anniversario offrirà corse gratuite su tutti i bus urbani. La giornata di trasporto gratuito sarà valida per l’intera giornata, senza limitazioni di orario o percorso. L’iniziativa riguarda tutti i servizi di trasporto pubblico gestiti dall’azienda e si inserisce nelle celebrazioni ufficiali del sesto anniversario dalla costituzione.

Il prossimo 1° giugno l’Atm Spa Messina festeggerà il sesto anniversario dalla sua costituzione e, per l’occasione, ha annunciato una giornata di trasporto gratuito sui bus urbani.L’iniziativa, spiegano dall’azienda, vuole rappresentare un gesto simbolico di ringraziamento verso i cittadini che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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