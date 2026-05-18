miura e altri capolavori ferruccio lamborghini un doppio anniversario

Il Museo Ferruccio Lamborghini si distingue come un luogo dedicato alla storia dell’automobilismo, ospitando numerosi capolavori che hanno segnato un’epoca. La struttura rappresenta più di una semplice esposizione, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un mondo caratterizzato da veicoli iconici e da un passato ricco di innovazioni. Tra le opere conservate, spiccano modelli che hanno contribuito a definire il settore automobilistico, rendendo il museo un punto di riferimento per appassionati e studiosi.

di Marina Santin Non solo un luogo da visitare ma da vivere per immergersi in un mito. Il Museo Ferruccio Lamborghini, è il custode di capolavori che hanno scritto la storia del mondo automobilistico e il testimone di una storia unica, che ha il profumo della leggenda. Ma è soprattutto, uno spazio vivo che accoglie esperienze esclusive, appuntamenti inediti e progetti culturali di respiro internazionale. E quest’anno è ancora più importante farvi tappa, perché vi si celebrano due anniversari particolarmente significativi: i 110 anni dalla nascita di Ferruccio Lamborghini, visionario fondatore, e i 60 anni di Lamborghini Miura, l’iconica supercar che ha conquistato intere generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Lamborghini Miura SV: Ferruccio Lamborghini spinge e racconta LA SUA auto in una prova esclusiva

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