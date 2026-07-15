Dopo Panada l’Atalanta saluta un altro fedelissimo | Alessandro Cortinovis lascia il nerazzurro dopo 17 anni

Alessandro Cortinovis ha lasciato l’Atalanta dopo 17 anni, con il contratto scaduto il 30 giugno. L’ex calciatore, entrato nel settore giovanile della squadra e poi diventato professionista, ha concluso la sua esperienza con il club. La sua partenza segue quella di un altro giocatore storico. Non sono stati annunciati dettagli su eventuali nuove destinazioni o accordi contrattuali.

Un altro pezzo di storia che se ne va. Con la scadenza del contratto dello scorso 30 giugno, Alessandro Cortinovis ha salutato l’Atalanta al termine di un’esperienza iniziata 17 anni fa, quando è entrato da calciatore dell’attività di base fino a diventare professionista. E con l’ufficializzazione del suo contratto con il Monopoli in Serie C nelle scorse ore ha voltato pagina. Bergamasco doc e classe 2001, è entrato nel mondo nerazzurro nell’estate 2009 nei pulcini, fino ad arrivare alle convocazioni in prima squadra con Gasperini: due, entrambe contro il Cagliari, nel 2021 e nel 2023, senza però riuscire ad esordire. Di soddisfazioni nel percorso però non ne sono certo mancate, visto che con la Primavera ha vinto due campionati e una Supercoppa, indossando anche la fascia di capitano e la maglia numero 10 sulla schiena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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