L’addio di Panada dopo 18 anni | Grazie Atalanta mi hai reso uomo Ora voglio meritarmi la Serie A

Simone Panada ha annunciato il suo addio all’Atalanta dopo 18 anni. Ha scritto di aver trascorso tre quarti della sua vita con la maglia nerazzurra e di voler ora conquistare la Serie A. La società non ha ancora comunicato ufficialmente le modalità della separazione. Panada ha 24 anni ed è cresciuto nel settore giovanile della squadra. Nei giorni scorsi aveva già lasciato intendere la volontà di cercare nuove opportunità.

Zingonia. Simone Panada ha trascorso tre quarti della sua vita con addosso la maglia dell’Atalanta. Arrivato in nerazzurro a 7 anni dalla provincia di Brescia, ha giocato con tutte le categorie del settore giovanile, dall’attività di base all’Under 23, fino alle convocazioni con la Prima Squadra in Champions League, a Liverpool e ad Amsterdam con l’Ajax. Dopo 18 anni, il suo futuro diventerà arancio-nero-verde, avendo firmato a gennaio con il Venezia, dove si trasferirà a partire dall’estate, mettendo un punto ad un percorso durato quasi due decenni. “Qui sono cresciuto come giocatore, ma prima di tutto come uomo”, sottolinea a Bergamonews, ripercorrendo le tappe del suo tragitto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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