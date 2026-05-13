Il Comune saluta il suo Carabiniere | Federico Presta lascia la stazione dopo 17 anni

Il Comune di San Mauro Pascoli ha salutato ufficialmente Federico Presta, l’Appuntato scelto della Stazione dei Carabinieri locale, che dopo 17 anni di servizio ha concluso il suo incarico. Il sindaco Moris Guidi ha espresso il suo ringraziamento per il lavoro svolto durante gli anni di permanenza in città. Presta lascia il comando della stazione per motivi personali, lasciando un ricordo di impegno e professionalità.

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