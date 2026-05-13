Il Comune saluta il suo Carabiniere | Federico Presta lascia la stazione dopo 17 anni
Il Comune di San Mauro Pascoli ha salutato ufficialmente Federico Presta, l’Appuntato scelto della Stazione dei Carabinieri locale, che dopo 17 anni di servizio ha concluso il suo incarico. Il sindaco Moris Guidi ha espresso il suo ringraziamento per il lavoro svolto durante gli anni di permanenza in città. Presta lascia il comando della stazione per motivi personali, lasciando un ricordo di impegno e professionalità.
Il sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi saluta l’Appuntato scelto con qualifica speciale della Stazione dei Carabinieri di San Mauro Pascoli, Federico Presta. Il momento del saluto si è tenuto in questi giorni presso il Municipio, alla presenza del comandante dei Carabinieri Davide.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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