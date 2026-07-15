dopo la statale pronti altri sgomberi

La Polizia di Stato ha sgomberato ieri il Settore Occupato Città Studi, in via Celoria 22, riportando la legalità nella zona. I locali universitari, occupati da collettivi anarchici e studenti, erano stati occupati per quasi due anni. L’intervento si inserisce in una serie di sgomberi che stanno coinvolgendo altri spazi occupati nella stessa area.

Ieri un altro intervento ha riportato la legalità in via Celoria 22, alla Statale. La Polizia di Stato ha sgomberato il Settore Occupato Città Studi (Socs), locali universitari occupati da quasi due anni da collettivi anarchici e studenteschi. Sedici denunciati per occupazione abusiva, quattro fogli di via. Gli occupanti, colti di sorpresa all'alba, hanno tentato di mobilitare solidarietà via social, ma i 2.520 metri quadri sono tornati all'Università per didattica e ricerca. La rettrice ha ringraziato le forze dell'ordine. All'alba sono state quindi le chiavi a parlare più forte delle parole d'ordine. Alle sei in punto, senza urla né spranghe, senza lacrimogeni né resistenze plateali, è finita l'occupazione abusiva del Dipartimento di Biologia Chimica dell'Università Statale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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