la rondinella non si ferma pronti altri due innesti top

La Rondinella sta per annunciare l’ingaggio di due nuovi giocatori in Serie D. Si tratta del centrocampista Tommaso Degl’Innocenti, ex Terranuova, e dell’attaccante Jonathan Campagna, nato nel 2002 e ex Lastrigiana. Entrambi si unirebbero alla rosa della squadra nelle prossime settimane. La società non ha ancora confermato ufficialmente i nomi, ma le trattative sono in fase avanzata.

Serie D La Rondinella starebbe per annunciare altri due nuovi tesserati: il centrocampista Tommaso Degl’Innocenti (nella foto) ex Terranuova e l’attaccante Jonathan Campagna (’02) ex Lastrigiana. Colpo di maestria della Pistoiese, che affida la panchina a un tecnico carismatico ed esperto come Pierpaolo Bisoli. Sul fronte acquisti, si assicura anche le prestazioni di Matteo Motti, ex San Donato Tavarnelle, ex Ravenna. Il Terranuova Traiana ha tesserato Lucio Chiodini (2008), difensore laterale sinistro ex Fiorentina e Arezzo, mentre il giovane Mirco Gallorini (’07) lascia l’Alberolo per trasferirsi al Montevarchi. Eccellenza A Grassina, dopo le partenze di Niccolò Borghesi, Matteo Castaldo e Cosimo Silli, anche Carlo Alberto Caschetto saluta i rossoverdi dopo 10 anni con un bilancio positivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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