statale 36 un percorso a ostacoli servono altri dodici mesi di lavori

Notizia in breve

La statale 36 richiede altri dodici mesi di lavori, nonostante fosse prevista la conclusione entro febbraio per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I lavori sono in corso, ma non saranno terminati prima della seconda metà del prossimo anno. La strada, che collega diverse regioni, sta subendo ritardi rispetto ai piani iniziali. Nessuna data ufficiale di completamento è stata ancora comunicata.