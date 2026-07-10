Statale 36 un percorso a ostacoli Servono altri dodici mesi di lavori
La statale 36 richiede altri dodici mesi di lavori, nonostante fosse prevista la conclusione entro febbraio per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I lavori sono in corso, ma non saranno terminati prima della seconda metà del prossimo anno. La strada, che collega diverse regioni, sta subendo ritardi rispetto ai piani iniziali. Nessuna data ufficiale di completamento è stata ancora comunicata.
Dovevano essere ultimati entro lo scorso febbraio, per le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026, non lo saranno prima della seconda metà del prossimo anno. Salvo ulteriori rinvii, i lavori di messa in sicurezza della tratta Giussano – Civate della Statale 36 verranno conclusi nel secondo semestre del 2027. E intanto gli incidenti su quel nastro d’asfalto di una ventina di chilometri della Superstrada Milano – Lecco aumentano: sono stati 152 nel 2024, 157 nel 2025 e già 110 fino a giugno che significano potenzialmente 220 ora di dicembre. A comunicare la sentenza di condanna ad altri 12 mesi di lavori in corso e potenziali disagi agli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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