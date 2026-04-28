Settima circoscrizione la richiesta di Costantino | Presidio fisso delle forze dell' ordine a Sferracavallo

Nella settima circoscrizione, un rappresentante ha avanzato la richiesta di istituire un presidio fisso delle forze dell’ordine a Sferracavallo. La proposta mira a rafforzare i controlli sul territorio, prevenire fenomeni di illegalità e offrire maggiore sicurezza ai residenti. La proposta è stata presentata in un contesto di attenzione crescente riguardo alla sicurezza nel quartiere.