Settima circoscrizione la richiesta di Costantino | Presidio fisso delle forze dell' ordine a Sferracavallo
Nella settima circoscrizione, un rappresentante ha avanzato la richiesta di istituire un presidio fisso delle forze dell’ordine a Sferracavallo. La proposta mira a rafforzare i controlli sul territorio, prevenire fenomeni di illegalità e offrire maggiore sicurezza ai residenti. La proposta è stata presentata in un contesto di attenzione crescente riguardo alla sicurezza nel quartiere.
“Istituire un presidio fisso delle forze dell'ordine a Sferracavallo, con l’obiettivo di garantire maggiore controllo del territorio, prevenire episodi di illegalità e, soprattutto, rassicurare la cittadinanza”. Lo ha chiesto formalmente il vicepresidente della settima circoscrizione, Fabio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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