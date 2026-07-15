Dopo 17 anni sono tornato a casa Marco Laganà e il ritorno nella sua Reggio Calabria

Notizia in breve

Dopo 17 anni, Marco Laganà è tornato a giocare con la squadra di Reggio Calabria. Il giocatore ha annunciato il suo ritorno nel team locale, indossando di nuovo la maglia della Pallacanestro Viola. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della società. Laganà aveva lasciato la squadra anni fa e ora ha deciso di rientrare, senza ulteriori dettagli sulle modalità del trasferimento.