Dopo 17 anni sono tornato a casa Marco Laganà e il ritorno nella sua Reggio Calabria
Dopo 17 anni, Marco Laganà è tornato a giocare con la squadra di Reggio Calabria. Il giocatore ha annunciato il suo ritorno nel team locale, indossando di nuovo la maglia della Pallacanestro Viola. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della società. Laganà aveva lasciato la squadra anni fa e ora ha deciso di rientrare, senza ulteriori dettagli sulle modalità del trasferimento.
Marco Laganà svela le emozioni dietro il ritorno a casa per vestire la maglia della Pallacanestro Viola Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Dopo anni di distanza, sono tornato a casa. Il patrigno mi ha accolto con un sorriso — e un colpo.
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