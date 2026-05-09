Da dieci anni vive lontano dalla propria abitazione a causa di un terremoto che ha reso inagibile la sua casa. L’uomo ha dichiarato di non aver più tagliato i capelli, promettendo di farlo solo al ritorno definitivo nella propria abitazione. La sua storia si inserisce in un contesto di lunga attesa e difficoltà legate ai lavori di riparazione e ricostruzione nella zona colpita dal sisma.

Camerino (Macerata), 9 maggio 2026 – “Non mi taglio i capelli finché la mia casa non torna agibile”. È la protesta silenziosa del 43enne Marco Paniccià, terremotato che vive e lavora a Camerino. Un dissenso pacifico il suo, un gesto simbolico. Non contro qualcuno. Ma un “atto di sensibilizzazione”, un modo per tenere alta l’attenzione: “Questo modello di ricostruzione, a dieci anni dal sisma, non va esaltato. È evidente che ci sono dei bug, degli errori, non funziona. E proprio da questa esperienza, da tali lacune, bisogna partire per creare un sistema efficace”, dice. Il ricercatore papà che non si arrende. Padre di due bambini e assegnista di ricerca Unicam, Paniccià è anche vicepresidente dell’associazione ’Io non crollo’, nata a seguito delle scosse dell’ottobre 2016 che devastorono Camerino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La battaglia di Marco, sfollato da 10 anni dopo il terremoto: “Finché sono fuori casa non mi taglio più i capelli”

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