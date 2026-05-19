Corruzione nella gestione degli appalti pubblici a Reggio Calabria | arrestate 4 persone 2 sono dipendenti del Comune

Da reggiotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono state arrestate a Reggio Calabria nell’ambito di un’indagine della procura legata a episodi di corruzione nella gestione degli appalti pubblici e delle autorizzazioni. Tra gli arrestati ci sono due dipendenti del Comune, coinvolti secondo le accuse in pratiche irregolari legate alle procedure di affidamento e alle autorizzazioni. L’indagine ha portato alla luce un presunto sistema illecito volto a influenzare le decisioni e le assegnazioni di lavori pubblici nella città.

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Appalti pubblici e autorizzazioni nel mirino della procura di Reggio Calabria: quattro persone sono state arrestate nell’ambito di un’inchiesta per corruzione. Tra gli indagati figurano due dipendenti dell’ufficio tecnico del Comune e due imprenditori.Il blitz è scattato questa mattina, quando. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Corruzione negli appalti pubblici al comune di Reggio Calabria: 4 arresti

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