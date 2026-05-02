Vede la pattuglia della Polizia Locale e inchioda senza apparente motivo | scoperta alla guida senza patente

Giovedì mattina, intorno alle otto, una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo ha notato un'auto ferma in via Savignano, all’incrocio con via Giovanni XXIII. L’automobilista ha fermato l’auto e ha immediatamente attirato l’attenzione, senza apparenti motivi, con un comportamento che ha portato all’attenzione degli agenti. Si tratta del secondo episodio simile in meno di un mese nel territorio di Gatteo.

È il secondo episodio in appena un mese nel territorio di Gatteo. Giovedì mattina, intorno alle ore 8, una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo, impegnata nei controlli del territorio, ha notato un’autovettura Alfa Romeo MiTo ferma in via Savignano, all’intersezione con via Giovanni XXIII.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Panico tra la folla, senza patente e a folle velocità si schianta su un'auto: alla guida un ragazzo senza patenteMomenti di forte tensione durante la ‘Notte Colorata’, evento che ha richiamato nel centro storico di Manfredonia una straordinaria presenza di... Polizia locale di Rho ferma un uomo senza patente, senza assicurazione e armatoRho (Milano), 17 aprile 2026 – Guidava senza patente, perché gli era stata revocata nel 2014, una macchina senza assicurazione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giaciglio trovato all'interno delle Mura e subito sgomberato dalla Polizia Locale; Novi Ligure, da maggio polizia locale in pattuglia anche di notte. E arrivano 4 nuovi agenti; Polizia locale, la pattuglia in servizio notturno operativa solo in caso di incidenti. Inaccettabile; Polizia, controlli in piazza Roma: 90 persone identificate e verifiche sui locali. Maranello, Polizia locale con bodycam e targa system sulle auto di pattugliaLa Provincia: Le mini-telecamere ‘indossate’ dagli agenti potranno essere attivate per accertare un reato, violazioni amministrative in corso o semplicemente i fatti ... lapressa.it Integrazione tra telecamere e pattuglie, inaugurata la nuova centrale operativa della Polizia LocaleDa oggi il Comando di Polizia Locale del Comune di Foggia ha una nuova centrale operativa, moderna, tecnologicamente avanzata e pienamente operativa. La struttura, inaugurata nella giornata di oggi, p ... foggiacittaaperta.it Dopo quasi un'ora dall'incidente, sul posto sono intervenute due volanti della Polizia di Stato. Stando a quanto si apprende, le due pattuglie della Polizia locale del turno serale erano impegnate a gestire la viabilità nella zona di largo Barriera a causa di un gu - facebook.com facebook La Polizia Locale è intervenuta a seguito di diverse segnalazioni #Ravenna #cani #RadioBruno #30aprile x.com