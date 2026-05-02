Vede la pattuglia della Polizia Locale e inchioda senza apparente motivo | scoperta alla guida senza patente

Da cesenatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì mattina, intorno alle otto, una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo ha notato un'auto ferma in via Savignano, all’incrocio con via Giovanni XXIII. L’automobilista ha fermato l’auto e ha immediatamente attirato l’attenzione, senza apparenti motivi, con un comportamento che ha portato all’attenzione degli agenti. Si tratta del secondo episodio simile in meno di un mese nel territorio di Gatteo.

È il secondo episodio in appena un mese nel territorio di Gatteo. Giovedì mattina, intorno alle ore 8, una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo, impegnata nei controlli del territorio, ha notato un’autovettura Alfa Romeo MiTo ferma in via Savignano, all’intersezione con via Giovanni XXIII.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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