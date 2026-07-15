Una donna licenziata con effetto immediato senza preavviso, lavoratrice part-time a tempo indeterminato, ha accusato il datore di lavoro di averla licenziata perché madre. La motivazione ufficiale dello studio medico, che l’aveva assunta, è stata “una riorganizzazione aziendale”. Il datore di lavoro ha negato ogni accusa. La donna ha riferito di aver ricevuto il licenziamento subito dopo aver comunicato di essere in gravidanza.

Licenziata con effetto immediato e senza preavviso, una lavoratrice e madre. La motivazione dello studio medico, che l’aveva assunta part-time a tempo indeterminato, è stata “una riorganizzazione aziendale”. Secondo la donna, però, è stata discriminata perché madre e ha deciso di fare causa al medico, che al suo posto avrebbe preso una donna di 62 anni. Ma la rottura del rapporto con il datore di lavoro sarebbe avvenuta già in precedenza, quando aveva scelto di studiare. Il medico nega. La denuncia per il licenziamento discriminatorio Il Messaggero racconta la storia di Giovanna, un nome di fantasia, che dallo scorso anno starebbe combattendo una battaglia in tribunale per vedersi riconosciuto quanto afferma: sarebbe stata licenziata per una discriminazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna licenziata a Spoleto accusa il datore di lavoro, "mandata via perché madre": lui nega tutto

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«Licenziata perché sono mamma e posso avere altri figli. Al mio posto una 62enne»

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