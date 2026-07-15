Un testimone ai pm ha dichiarato che Oppido si oppose all’utilizzo di un cuore meccanico. Non ci sono certezze sul destino del piccolo Domenico Caliendo, anche se si ipotizza un possibile secondo trapianto.

Non c’erano certezze per il piccolo Domenico Caliendo. Il suo orizzonte temporale, però, poteva forse avere maggiore profondità in vista di un secondo trapianto. Uno scenario mai concretizzatosi a causa di un quadro clinico aggravatosi giorno dopo giorno e precipitato il 21 febbraio scorso. Sul tavolo degli inquirenti chiamati a fare luce sulla tragica concatenazione di eventi, a partire dal congelamento da ghiaccio secco del cuore prelevato a Bolzano, e sulle scelte terapeutiche successive all’intervento, c’è ora un ulteriore punto di domanda: un’alternativa all’Ecmo - il macchinario per l’ossigenazione extracorporea - era possibile? Una... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, un teste ai pm: «Oppido si oppose all'uso di un cuore meccanico»

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