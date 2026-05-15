Morte Domenico Caliendo Oppido nella riunione con lo staff | Non si vedeva che il cuore era danneggiato
Durante una riunione informale con lo staff, il cardiochirurgo ha commentato le fasi del trapianto eseguito su Domenico Caliendo, affermando che il cuore appariva danneggiato e che le responsabilità sono da attribuire esclusivamente a Bolzano. Oppido ha sottolineato che non si vedeva che il cuore fosse compromesso prima dell’intervento, e ha riferito di aver ripercorso le procedure di quel momento senza fare deduzioni su eventuali errori. La discussione si è concentrata sui dettagli tecnici del procedimento e sui punti critici affrontati durante l’operazione.
In una riunione informale il cardiochirurgo Guido Oppido ripercorre le fasi del trapianto a Domenico Caliendo; le responsabilità, dice, sono da cercare esclusivamente a Bolzano. La trascrizione fa parte degli atti discoverati dalla Procura di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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