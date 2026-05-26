La madre di un bambino con il cuore bruciato ha accusato il chirurgo Guido Oppido di aver riso durante un interrogatorio. La donna ha riferito che il medico ha mostrato un atteggiamento irrispettoso nel corso dell'audizione. La situazione riguarda le circostanze dell'intervento e le modalità con cui il professionista si sarebbe comportato durante il procedimento giudiziario. La vicenda è ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

Il primario dell’ospedale Monaldi, Guido Oppido, è stato interrogato per la seconda volta e sarebbe stato ripreso più volte dai pm. L’uomo è il medico che diresse l’équipe nel trapianto sul piccolo Domenico Caliendo del cuore bruciato durante il trasporto da Bolzano. La mamma del bimbo, leggendo le trascrizioni, ha commentato il comportamento del dottore ritenendolo “irriguardoso”. L’interrogatorio a Guido Oppido Il 21 maggio si è tenuto il secondo interrogatorio a Guido Oppido nell’aula 714 del Tribunale di Napoli. Davanti al giudice, sarebbe salita la tensione fra il pm Giuseppe Tittaferrante e il primario dell’ospedale Monaldi. Il cardiochirurgo avrebbe inizialmente fatto irritare il pubblico ministero rispondendo a un interrogativo dicendo, a sua volta, “La domanda è. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo col cuore bruciato, mamma di Domenico Caliendo attacca chirurgo Oppido: "Ride durante l'interrogatorio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimbo con il cuore bruciato, perché i medici hanno detto no al nuovo trapianto

Notizie e thread social correlati

Patrizia, la mamma di Domenico: “Insopportabile Oppido che ride all’interrogatorio”Una madre ha commentato l’interrogatorio di un imputato, affermando di aver trovato insopportabile e irriguardoso il comportamento dell’uomo, che si...

Cuore bruciato, il chirurgo Oppido querelato dalla famiglia Caliendo dopo le dichiarazioni rilasciate in TvIl chirurgo Guido Oppido sarà querelato dalla famiglia Caliendo in seguito alle dichiarazioni fatte in televisione riguardo a un bambino con il cuore...

Temi più discussi: Nella vicenda del cuore bruciato del piccolo Domenico Caliendo la procura sospetta che i due chirurghi si siano accordati sulla versione; Domenico Caliendo, scambio di accuse e veleni: è guerra tra il legale della famiglia e il Monaldi; Domenico Caliendo, l’affondo del vicechirurgo: Cuore espiantato prima dell’allarme; La mamma di Domenico Caliendo: Insopportabile che Oppido ridesse all’interrogatorio.

Bimbo col cuore bruciato, mamma di Domenico Caliendo attacca chirurgo Oppido: Ride durante l'interrogatorioLa madre del bimbo col cuore bruciato ha commentato i verbali con le frasi pronunciate dal primario Oppido, il cui comportamento ritiene irriguardoso ... virgilio.it

La mamma di Domenico Caliendo, il bambino napoletano col cuore bruciato, ha scritto un libro sul figlioPatrizia Mercolino ha scritto il diario degli ultimi anni con l'avvocato Francesco Petruzzi che oggi assiste la famiglia dopo il trapianto al Monaldi ... fanpage.it