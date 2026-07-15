Dolci il nuovo pool difensivo perde un pezzo | già finita l’intesa con l’investigatore Denti

Il pool di difesa dell’impresario di 41 anni coinvolto nell’indagine sulla profanazione di una salma si è sciolto dopo meno di una settimana. Tra i professionisti che avevano iniziato a collaborare con lui, si è interrotto anche l’incarico dell’investigatore Denti, che aveva iniziato a lavorare con il cliente il 10 luglio. La decisione di rinnovare la squadra di avvocati e consulenti è stata presa pochi giorni dopo l’azzeramento del precedente team.

Il suo incarico è durato meno di una settimana. Solo pochi giorni fa, il 10 luglio, era emersa la notizia che Francesco Dolci, l’impresario 41enne di Sant’Omobono Terme indagato per la profanazione della salma di Pamela Genini, aveva deciso di azzerare il pool di professionisti che fino a quel momento lo aveva assistito. Dopo aver interrotto il rapporto con l’avvocatessa Eleonora Prandi e la collega Isabella Colombo, Dolci aveva affidato la propria difesa all’avvocato Pierpaolo Cassarà, affiancato dal genetista Marzio Capra e dall’investigatore e criminalista Ezio Denti. Ora arriva un nuovo colpo di scena. Lo stesso Denti ha comunicato di... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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