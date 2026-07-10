L’avvocato Cassarà il genetista Capra l’investigatore Denti | Francesco Dolci rivoluziona il pool difensivo

Francesco Dolci ha sostituito l’avvocato Eleonora Prandi con Pierpaolo Cassarà nel suo team legale. La modifica nel pool difensivo è stata confermata e anticipata da fonti locali. Non sono state fornite altre motivazioni ufficiali. La decisione riguarda il supporto legale in un procedimento in corso. Nessun altro dettaglio sui motivi o sulle implicazioni della scelta.

Francesco Dolci rivoluziona il proprio pool difensivo. Come anticipato da Bergamonews, esce l’avvocata Eleonora Prandi ed entra al suo posto Pierpaolo Cassarà. Ad affiancarlo saranno il genetista forense Marzio Capra e l’investigatore privato e criminalista Ezio Denti. “Si cambia completamente strategia – si limita a dichiarare l’avvocato Cassarà –. Attenzioneremo elementi che porteranno a una nuova lettura della posizione del nostro assistito”. Pierpaolo Cassarà. Avvocato del Foro di Tivoli con studio a Varese, Cassarà è noto anche al di fuori delle aule di giustizia per la sua breve esperienza alla presidenza del Varese Calcio. Marzio Capra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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