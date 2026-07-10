L’avvocato Cassarà il genetista Capra l’investigatore Denti | ecco il nuovo pool difensivo di Francesco Dolci

Un nuovo team di avvocati difensori è stato formato per Francesco Dolci, con l’ingresso di Pierpaolo Cassarà al posto di Eleonora Prandi. Il pool include anche il genetista Capra e l’investigatore Denti. La modifica riguarda la rappresentanza legale dell’imputato, senza ulteriori dettagli sui motivi. La composizione è stata confermata da fonti ufficiali e si inserisce nel procedimento giudiziario in corso.

Francesco Dolci rivoluziona il proprio pool difensivo. Come anticipato da Bergamonews, esce l’avvocata Eleonora Prandi ed entra al suo posto Pierpaolo Cassarà. Ad affiancarlo saranno il genetista forense Marzio Capra e l’investigatore privato e criminalista Ezio Denti. “Si cambia completamente strategia – si limita a dichiarare l’avvocato Cassarà –. Attenzioneremo elementi che porteranno a una nuova lettura della posizione del nostro assistito”. Pierpaolo Cassarà. Avvocato del Foro di Tivoli con studio a Varese, Cassarà è noto anche al di fuori delle aule di giustizia per la sua breve esperienza alla presidenza del Varese Calcio. Negli anni ha affiancato all’attività forense interessi nel mondo dell’arte e della cultura, costruendosi un profilo eclettico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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