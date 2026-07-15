Léonie Cassel ha sfilato per la prima volta in occasione dell’evento di Alta Moda a Taormina, indossando le creazioni di Dolce&Gabbana. Figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha mostrato un portamento naturale e uno sguardo che unisce eleganza materna e stile parigino. La modella ha aperto la sfilata, segnando il suo debutto nel mondo della moda.

Con il portamento naturale di chi ha la moda nel DNA e uno sguardo che unisce la compostezza materna all’indole parigina del padre, Léonie Cassel ha fatto il suo debutto ufficiale in passerella. A 16 anni compiuti a maggio, la figlia minore di Monica Bellucci e Vincent Cassel è stata la prima modella a scendere sulla passerella di Dolce&Gabbana per la sfilata di Alta Moda svoltasi lunedì 13 luglio a Radicepura, Giarre. Avvolta in un sontuoso abito monospalla nero tempestato di boccioli multicolori, rose, garofani e ortensie, la giovane ha sfilato stringendo tra le mani un bouquet, con un’acconciatura curata da Guido Palau arricchita da fiori di nebbiolina e il trucco firmato da Pat McGrath. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Léonie Cassel debutta in passerella per Dolce&Gabbana: la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel apre la sfilata di Alta Moda a Taormina

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Léonie, la figlia minore di Monica Bellucci e Vincent Cassel debutta in passerella da Dolce&Gabbana

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