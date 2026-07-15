Danilho Doekhi si è presentato alla Lazio, iniziando ufficialmente la sua avventura con la squadra. Dopo aver lasciato l’Union Berlino a parametro zero, il difensore ha incontrato il nuovo allenatore Gennaro Gattuso e ha avuto una conversazione con lui. Ha anche commentato il suo idolo nel calcio, indicando Varane. Doekhi ha condiviso le prime impressioni sulla nuova esperienza e sul confronto con il tecnico.

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso accoglie uno dei volti nuovi della difesa. Danilho Doekhi, arrivato a parametro zero dopo l’esperienza con l’Union Berlino, ha iniziato ufficialmente la sua avventura in biancoceleste, raccontando le prime sensazioni dopo l’approdo a Formello e il confronto con il nuovo allenatore. Il centrale olandese, classe 1998, è stato scelto per raccogliere un’eredità importante nel reparto arretrato e si dice pronto a mettersi subito al servizio della squadra. “Gattuso mi ha fatto un’ottima impressione”. Tra i primi momenti vissuti in biancoceleste c’è stato l’incontro con Gennaro Gattuso, che ha avuto un ruolo significativo nella scelta del difensore. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Doekhi si presenta alla Lazio: “Bella chiacchierata con Gattuso. Il mio idolo? Varane”

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