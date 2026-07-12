Lazio Gattuso si presenta | C’è da mettere l’elmetto e lavorare Le parole su Lotito

Da ilfaroonline.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 12 luglio 2026 – Gennaro Gattuso si presenta alla Lazio senza nascondere le difficoltà che lo attendono. Il nuovo allenatore biancoceleste sceglie parole dirette, chiede lavoro e compattezza e indica subito la strada da seguire. “Sono orgoglioso di essere qui, ho buonissime sensazioni”, ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione a Formello. “Conosco le problematiche da prima, da quando ho parlato con il presidente Lotito e con il direttore sportivo Fabiani. So tutto e so bene che c’è da mettere l’elmetto, pedalare e lavorare”. Gattuso ha spiegato di aver accettato la proposta della Lazio proprio per la complessità della sfida. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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CONFERENZA GATTUSO SHOCK! C'È DA METTERE L'ELMETTO | LAZIO, SONO BRIVIDI

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Temi più discussi: Mercato, situazione ambientale, il ricordo della Nazionale: parla Gattuso; Gattuso si presenta: Bisogna mettere l'elmetto, pedalare e lavorare; La Lazio presenta Gattuso: L'assenza dei tifosi non sarà un alibi. Lotito? Ha fatto bene a non essere qui; Gattuso si presenta: Orgoglioso di essere alla Lazio, qui per una sfida vera.

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