Lazio è Doekhi il sostituto di Gila | tutte le caratteristiche del rinforzo chiesto da Gattuso

Da gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Danilho Doekhi è il nuovo difensore centrale della Lazio, arrivato come sostituto di Gila. Il 28enne olandese, svincolato dall’Union Berlino a giugno, ha firmato un contratto triennale da 1,8 milioni di euro a stagione più bonus. La società ha scelto il giocatore per rafforzare la linea difensiva, in risposta alle richieste di mister Gattuso.

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È Danilho Doekhi il nuovo centrale della Lazio. Il 28enne olandese, svincolatosi a giugno dall’Union Berlino, ha raggiunto l’accordo con il club biancoceleste per un contratto triennale da 1,8 milioni di euro a stagione più bonus. Operazione chiusa rapidamente. Domenica sono stati intensificati i contatti in una trattativa che aveva gettato le prime basi fin da gennaio in previsione appunto della scadenza del contratto di Doekhi con l’Union Berlino e anche delle partenze di Romagnoli e Gila per questa estate.  Già domenica sera l’operazione appariva indirizzata verso la chiusura. Con Doekhi in attesa della chiamata per raggiungere Roma. Ieri, nel primo pomeriggio, è sbarcato a Ciampino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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