Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge sulla sicurezza, che introduce misure più restrittive contro la criminalità. La ministra ha dichiarato che non ci saranno più risarcimenti a favore di chi commette reati come stupri e rapine. Il provvedimento mira a rafforzare le sanzioni e a limitare le possibilità di tutela per i criminali, segnando un cambiamento rispetto alle politiche precedenti.

Basta pacchia per stupratori e rapinatori. Il nuovo dl Sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei ministri conferma la stretta sulla criminalità impressa dall’esecutivo fin dal suo insediamento. “ Con il governo Meloni finisce assurdità dei risarcimenti a stupratori e rapinatori. Se delinqui non puoi essere considerato danneggiato e quindi non ti spetta alcun risarcimento. È un principio di buon senso che però fino ad oggi non veniva rispettato nella quotidianità. Con il disegno di legge del sulla sicurezza, approvato ieri, finalmente lo introduciamo mettendo fine ad uno schiaffo verso tutte le persone offese di reati gravi contro la loro persona”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dl Sicurezza, basta pacchia per stupratori e rapinatori. Montaruli: “Finiti i tempi dei risarcimenti a chi delinque”

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