Ladri e stupratori pusher e rapinatori | 18 sono stati espulsi da Brescia

Nella città di Brescia, 18 persone sono state allontanate con provvedimenti di espulsione. Questa operazione fa parte di un’azione coordinata della Questura, che sta portando avanti controlli straordinari per contrastare l’immigrazione irregolare e la criminalità diffusa. Le forze dell’ordine continuano a intensificare le verifiche sul territorio.

Proseguono i controlli straordinari della Questura di Brescia contro immigrazione irregolare e criminalità diffusa. Nelle ultime settimane 18 cittadini stranieri, tutti irregolari e con precedenti anche gravi, sono stati rintracciati ed espulsi: per alcuni è scattato il rimpatrio immediato, per.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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