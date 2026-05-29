Montaruli smaschera Conte sulle critiche a Confindustria | Finiti i tempi in cui chiudeva le aziende per decreto

Notizia in breve

Giuseppe Conte ha criticato il governo Meloni, accusandolo di aver gestito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in modo serio. In risposta, un esponente del governo ha dichiarato che i tempi in cui si chiudevano aziende con decreti sono finiti. Conte aveva anche attaccato la posizione di Confindustria, ritenuta favorevole all’esecutivo. La discussione riguarda le modalità di gestione del Pnrr e le posizioni delle associazioni di categoria.