Montaruli smaschera Conte sulle critiche a Confindustria | Finiti i tempi in cui chiudeva le aziende per decreto
Giuseppe Conte ha criticato il governo Meloni, accusandolo di aver gestito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in modo serio. In risposta, un esponente del governo ha dichiarato che i tempi in cui si chiudevano aziende con decreti sono finiti. Conte aveva anche attaccato la posizione di Confindustria, ritenuta favorevole all’esecutivo. La discussione riguarda le modalità di gestione del Pnrr e le posizioni delle associazioni di categoria.
Giuseppe Conte non riesce ad accettare il fatto che il governo Meloni abbia gestito in modo serio il Pnrr, tanto da arrivare ad attaccare la Confindustria per il suo comportamento favorevole verso l’esecutivo. Ma a rispondergli per le rime ci ha pensato la vicecapogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli, ricordandogli i tempi in cui le imprese piangevano lacrime amare per i suoi provvedimenti economici errati durante il lockdown per il Covid-19 sono giunti al termine. Montaruli sferza Conte su Confindustria: «Finiti tempi in cui chiudeva le aziende per decreto». Secondo quanto sostenuto dal presidente pentastellato a Tagadà su La7, i rappresentanti di Confindustria sarebbero «stati buonissimi in questi anni con il governo Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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